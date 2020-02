Robyn Profimedia.cz

Na ceny časopisu NME (New Music Express) dorazila v opravdu odvážném modelu. Disko kalhoty doplnila krajkovým topem, pod který si nevzala žádnou podprsenku, a tak jí pod tenkou a průhlednou látkou prosvítaly kamínky, kterými měla přelepené bradavky.

Zpěvačka a královna electropopu se proslavila hitem Show Me Love v roce 1997 a následovaly hity jako With Every Heartbeat, Dancing On My Own, či Call Your Girlfriend.

Předávání NME Awards se letos neobešlo bez velkých hvězd, protože dorazila i Taylor Swift (30), které dokonce Robyn předávala ocenění za nejlepší sólo umělkyni světa.

Taylor dokonce zmínila Robyn ve svém příspěvku na Instagramu, kde napsala, že je pro ni královnou melodií.