Bratr Gránského vypustil do světa neobvyklý song o lásce: Bojuje jím proti rasismu

Tom Sean vydal nový song.

„Seděl jsem doma, koukal na zprávy a byla v nich spousta negace, reportáže o rasismu, homofobii a podobně. Jeden kluk kvůli posměchu za to, jaký je, spáchal sebevraždu. Přišlo mi důležitý na to upozornit, proto jsem napsal písničku o lásce a o tom, že nezáleží na tom, jakou máte barvu pleti nebo očí, důležitý je, jací jste,“ říká mladý hudebník.

Nevlastní bratr Davida Gránského, celým jménem Thomas Sean Pšenička, se sám věnuje také skládání. „Je to vlastně všechno, co dělám každý den, když přijdu ze školy. Komponuji si u klavíru, když mě to přestane bavit, vezmu si elektrickou kytaru, pak akustickou. Mám takové malé domácí studio. Je to věc, která mě nejvíc naplňuje,“ říká Tom Sean, který pro své fanoušky chystá také album. ■