Hrátky v ložnici si manželé Bieberovi užívají i celý den: Justin prozradil, co chce po manželce Hailey

Justinovi a Hailey Biebrovým to v posteli prý docela klape. Profimedia.cz

Justin Bieber (25) toho v poslední době prozrazuje hodně ze svého soukromého života . V rámci proma nového alba Changes a dokumentární série Seasons dokonce svěřil, jak to mají s manželkou Hailey (23) v ložnici.

Justin přiznal, že v jedné z nových písní nabádá Hailey, aby na něm během sexu ventilovala svoje frustrace. Song s příhodným názvem Take It Out On Me je prý vzkazem pro jeho ženu.

„Dávám jí tím najevo, že ať se děje cokoliv, jakkoliv se cítí, může si to vylít na mně, víte, co tím myslím,“ svěřil deníku The Sun.

Justin se nechal slyšet, že od té doby, co se vzali, oddávají se s Hailey sexuálním hrátkám někdy i celý den. Pár se oficiálně nechal oddat na podzim roku 2018. O rok později stvrdili lásku ještě jednou při honosném obřadu. Své ženě prý věnoval zpěvák celé album, které vyšlo letos na sv. Valentýna. ■