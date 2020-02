Takhle bude vypadat Batman v podání Roberta Pattinsona: Režisér filmu se podělil o první náhled a fanoušci šílí

Robert Pattinson se poprvé ukázal světu jako Batman. Profimedia.cz

A je to tady! Moment, na který fanoušci komiksových filmů netrpělivě čekali několik let. Režisér Matt Reeves sdílel se světem test kamery s Robertem Pattinsonem (33) v kostýmu Batmana. Klip, který trvá 56 sekund, doprovází dramatická hudba od skladatele Michaela Giacchina a nabízí hladovým fanouškům první náhled na kostým jejich oblíbeného hrdiny. Jak se kamera přibližuje, zabere i Pattinsonův obličej v masce.

Pattinson přebral roli Batmana po Benu Affleckovi (47), který jej ztvárnil ve filmech Batman vs Superman: Úsvit spravedlnosti (2016), Sebevražedný oddíl (2016) a Liga spravedlnosti (2017). Ani jeden z filmů nebyl vřele přijat kritikou a ani za své výkony Affleck nesklidil moc ovací. Fanoušci si začali tak trochu zoufat, že posledním pořádným Batmanem byl Christian Bale (46) v Temném rytíři.

Ačkoliv obsazení Pattinsona bylo pro komiksové fandy dost překvapením, nakonec se s informací smířili. I když, jak už to tak bývá, jsou stále trochu skeptičtí. Kdokoliv, kdo však viděl Pattinsona v jiném filmu, než je Stmívání, ví, že se nemusí strachovat o jeho výkon. Snad se tedy fanoušci DC dočkají opět i důstojného zpracování.

Natáčení nového Batmana začalo v lednu v Londýně a Pattinson se na roli třásl už nějakou dobu. „Měl jsem to už chvíli v hlavě. Pořád jsem naléhal na Matta, abychom se sešli,“ popsal pro Variety tlak na režiséra.

Jak se bude cítit v kůži Batmana, si vyzkoušel už ve finální fázi konkurzů. „Okamžitě se cítíte silní,“ popsal pocity po obléknutí legendárního kostýmu. Ovšem dostat se do něj není žádná hračka. „Je to ponižující. Tak pět lidí se vás do toho snaží nacpat. Jakmile se jim to podaří, cítíte se drsně, silně, dokud si neuvědomíte, že vám někdo před chvílí mačkal zadek, abyste se dostali do nohavic.“

Batman by měl jít do kin v květnu 2021 a kromě Pattinsona byli obsazeni Zoë Kravitz (31) jako Catwoman, Paul Dano jako Hádankář, Colin Farrell jako Tučňák, John Turturro jako mafiánský boss Carmine Falcone, Jeffrey Wright jako komisař Gordon a Andy Serkis jako Alfred. ■