Budoucí maminka Monika Bagárová: Pochlubila se bříškem a prozradila pohlaví miminka

Čeká holčičku, nebo chlapečka? Foto: instagram M.Bagárové

Pohlaví miminka si nechala prozradit již před třemi měsíci. Monika Bagárová (25) s přítelem Machmudem Muradovem nevydrželi čekat do porodu, než se dozví, zda přivítají na svět holčičku, nebo chlapečka. Přestože to budoucí rodiče věděli už o Vánocích, kdy šli s krásnou zprávou do světa, svým fanouškům to prozradila zpěvačka až nyní.