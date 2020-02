Tenhle kluk sází klipy jako Baťa cvičky! Nejnovější z nich natočil ve Zlíně

Uběhly dva měsíce od vánočního videoklipu Slib, do něhož Michal Kindl obsadil Sandru Novákovou s jejím synem. Teď se hlásí opět o slovo, tentokrát však kromě jeho samotného uvidíte v novince Ticho hlavně střechu zlínského mrakodrapu.

To ale neznamená, že by Tichu chyběl náboj nebo drajv, naopak. Stejně jako první singl Kruh, i text novinky vycházel z určité umělcovy životní etapy. Zatímco Kruh pojednával o jejím uzavření, Ticho poukazuje k vnitřnímu zklidnění. „Procházel jsem se po Zlíně, zrovna začalo sněžit, já se podíval vzhůru a řekl si – to je ono, tam nahoře bych chtěl natáčet klip,“ řekl hudebník o lokalitě, kde se video natáčelo.

Michal Kindl

FOTO: VM ART

Vizuál opět režíroval Leoš Brabec z Primetime. „S Leošem na to jdeme trochu jinak. Nemáme bodový scénář. To, co se bude dít, nás napadá za chodu. I záběry z dronů nebyly vymyšlené předem. Nemá smysl nic připravovat, pokud chce člověk zůstat autentický,“ přiblížil svou vizi. Přestože v klipu vsadil na prožívání emocí v kontrastu s chladným prostředím města a budovy, na place panovala pohodová atmosféra a došlo i na smích, jemuž nahrávaly různé situace. „Podívali jsme se do čtyř různých lokací – na již zmíněný mrakodrap, do opuštěné továrny, památníku Tomáše Bati a na náměstí T. G. Masaryka, kde je i univerzita. Zrovna probíhala výuka a studenti na mě z budovy koukali jak na nějakého blázna, co tam pobíhá,“ udává Michal příklad.

Fanoušci se dočkají druhé autorské desky už letos na jaře.

FOTO: VM ART

V současné době se zpěvák intenzivně připravuje na vydání druhé autorské desky, jež ponese stejný název jako aktuální singl. Fanoušci se jí dočkají už letos na jaře.

Michal skládá písně například i Štefanovi Margitovi.

FOTO: VM ART

Své umění si však Michal nenechává pro sebe, skládá písně například i Štefanovi Margitovi. S ním si zazpíval i na jeho turné a doprovodil ho v jedné písni i na klavír. Lidé ho však mohou znát i jako předskokana koncertní šňůry Davida Kollera. „Teď jsem u Davida v jeho studiu v pražské MeetFactory nahrával skladby jen s piánem, dohromady jich bylo přes čtyřicet. Rád bych je i v této verzi vydal, jelikož mi hodně lidí psalo, že je akustické verze mých písní na koncertech zaujaly,“ netají se talentovaný hudebník svými plány.

V pražské MeetFactory nahrával skladby jen s piánem, dohromady jich bylo přes čtyřicet

FOTO: VM ART