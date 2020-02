Michaela Jonášová Foto: archiv M. Jonášové

"S Maximem se vydáváme na novou životní cestu. Možná jste si všimli, že už zhruba tak rok nepřidávám do feedu ani stories nic extra osobního. Důvod byl jediný - nechtěla jsem lhát. Ani sobě, ani Vám. Používat hashtag #happyfamily, #couplegoals, přetvařovat se… to není můj styl, nikdy nebyl a věřím, že nebude. Nehraju hry. Bytostně se mi příčí. Aktuálně se nacházím v rozvodovém řízení a řeším pro Maxima a sebe nové bydlení," prozradila svým fanouškům Michaela.

"S manželem jsme se na rozvodu dohodli v září a každý si žijeme svůj vlastní život, kdy klademe největší důraz na potřeby našeho syna. Pořád fungujeme jako rodina, bydlíme pospolu a vycházíme si vstříc, a tak to bude až do doby, než dokončím svůj dům. Věřím, že se mnou moji životní změnu budete prožívat pozitivně, a já pro Vás budu tvořit zajímavý obsah, co se týče designu, architektury a samozřejmě i osobního života, protože mám pocit, že se konečně zase nadechuji," dodala. ■