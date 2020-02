Dlouhonohá gazela se vrací zpátky na molo. Super.cz

V modelingu působí víc jak polovinu svého života. Slovenská topmodelka Michaela Kociánová (31) se dostala do fáze, kdy už nechodí přehlídky a není jednou z davu, ale klienti si ji cíleně vybírají na focení kampaní či módních editoriálů. Přesunout se z mola před objektiv fotoaparátů je v módním světě běžný postup.

Přesto se Kociánová možná znovu vrátí na molo. Kráska, kterou u nás zastupuje agentura Elite Prague, se do Mekky módy, Paříže, kde by ji její francouzská agentka ráda viděla, možná znovu vydá v rámci Fashion Weeku.

„Radila mi, ať to zkusím. Uvidíme, jak to celé dopadne. Já jsem záměrně sledovala, jaké modelky budou předvádět během newyorského Fashion Weeku,“ culila se během uvedení své značky Farah X Michaela K na český trh modelka, a dále dodala: „Věřím brokerům a agentům. Vědí, co dělají." Pokud se prý stane Kociánová znovu součástí pařížského týdne módy, tak mezi akcemi bude rozhodně oblékat kousky ze své kolekce. ■