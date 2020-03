Andílek z Victoria's Secret v Praze. Kociánová přijela na otočku představit to, na čem makala posledních několik měsíců

Na tohle je nádherná Kociánová skutečně hrdá. Super.cz

„Mám z toho velkou radost. Dnes představujeme moji značku Farah X Michaela K v prvním kamenném obchodě. Sen se splnil,“ nechala se slyšet Kociánová.

Do Prahy přicestovala Michaela z Paříže a strávila zde necelý den. „Abych se dostala v zahraničí do těch nejlepších obchodů, musím být nejdříve v těch nejlepších obchodech doma, což je na Slovensku a v Česku. Jsem hrdá na to, že moje kousky visí vedle renomovaných značek,“ řekla v exkluzivním rozhovoru pro Super.cz Kociánová.

Módní design ji zatím ale neuživí, a tak je jejím živobytím primárně modeling. „Miluji svou práci a modeling je stále to, co mě živí. Návrhářství je zatím práce, kterou musím dotovat. Na to, abych mohla tohle dělat, tak musím někde vydělávat,“ říká ambasadorka soutěže Schwarzkopf Elite Model Look, která se bude i letos od 23. března účastnit castingů na Slovensku.

Během večera, kam ji přišly podpořit kolegyně Denisa Dvořáková nebo Zuzana Stráská, modelka jen zářila. „Práce návrhářky mě velmi baví a naplňuje mě. Když jsem šla jednou Victoria’s Secret, tak jsem si to uvědomila až zpětně. To samé zažívám teď, když vidím, že tvrdá práce při navrhování se vyplatila. Jsem hrdá, když vidím ty věci tady pověšené,“ říká Michaela Kociánová. ■