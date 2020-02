Míša Hávová Super.cz

"Věděli jsme od začátku, že měla zlomenou nožičku. Ale neřešili jsme to, protože ji měla srostlou a normálně běhala. Ale najednou nožičku začala víc zvedat a na veterině nám ortopedi řekli, že s ní musíme na operaci," řekla Super.cz Míša.

"Nožičku musí prodloužit, vložit do ní destičky, narovnat. Jinak by o ni do tří let přišla. Je to velký zákrok. Nyní řešíme možnosti, kterou kliniku vybrat, abychom měli jistotu, že to bude v pořádku. Bylo nám řečeno, že to vyjde kolem šedesáti tisíc. Tyto operace jsou hodně drahé. Tak to je. Missi milujeme a dali bychom za ni cokoli," říká smutně modelka.

S přítelem Petrem Říbalem ji mají jako dítě. "Missi bude vždy prvorozená, to je naše dítě. Ale plánujeme děti, milujeme je, a až to přijde, tak to přijde," dodala. ■