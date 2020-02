Během dovolené v exotickém ráji došlo i na slzy: Tohle už Dara Rolins své dceři neudělá

Dara se vrátila z Bali rozzářená. Super.cz

„Prosinec pro mě byl velkou jízdou. To ale asi znají všichni, protože všichni se chtějí bavit a v prosinci úplně nejvíc. Odzpívala jsem si Silvestra a nasedla do letadla se svou dcerou Laurou a sestrou Janou,“ popsala zpěvačka svůj odjezd, který se stal pro ni již rituálem. „Bylo to krásné, protože jsem se každý den probouzela s otázkou: ’Co budeme dělat?’ A odpověď zněla: ’Nic’,“ dodala s úsměvem Dara.

S popovou divou trávila její dcera jen část pobytu, neboť musela v Česku plnit školní povinnosti. Loučení obou bylo velmi bolestné a neobešlo se bez slz. „Příště to vymyslím lépe, protože loučení na letišti nás obě dojalo a vzalo. Nebylo to správné,“ popsala nepříjemné okamžiky zpěvačka, která má už na leden 2021 jasný plán: „Příště tedy obráceně. Jelikož je velká holka a ze školy ji na celou dobu nepustí, tak přijede za mnou. Vyzvednu si ji na letišti s úsměvem a potom budeme odlétat společně.“

Zpěvačka si plánovala během svého pobytu v Indonésii udělat výlet do Austrálie. Plány jí ale zkazily tragické požáry u protinožců. „Byla jsem smutná z toho, že jsme nemohly vycestovat do Austrálie. I když už tam byl klid, tak se mi nechtělo tvářit, že se nic neděje a zveřejňovat místa, jak moc je to tam krásné, kam se jít najíst a podobně. Návštěvu Austrálie jsme odložily na jindy,“ slibuje si zpěvačka, která s dcerou na dálku adoptovala poraněného koalu jménem Pipin. ■