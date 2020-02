Své oblíbené místo na Zemi nezneužívá jako někteří. Super.cz

„Jsou dny, kdy jsou pláže extrémně špinavé a je to ekl. Když člověk musí překračovat plastové obaly a plechovky, tak se mu chce někdy brečet,“ uvedla zpěvačka.

Rolins se často zapojuje do úklidu pláží, ale na sociálních sítích toto bohulibé počínání nezaznamenává. „Dělám to, ale nefotím se u toho a nepostuju to. Přijde mi to přirozenější. Nechci být oslavovaná za to, že to dělám.“

Své oblíbené místo na planetě Dara nezatracuje, ale naopak se snaží být prospěšná. „Tuto věc někteří lidé vnímají jako překážku a důvod, proč by na Bali nejeli. Mně se tam ale líbí natolik, že věnuju svůj čas a jdu uklízet. Vnímám to v globále, protože příroda je k nám velkorysá a dává nám mnoho. Tohle je to minimum, co jí můžeme vrátit,“ říká Dara Rolins. ■