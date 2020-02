Alice Bendová se pyšní tímto dokonalým tělem, ale je to prý iluze! Pravda o focení sexy snímků

Alice Bendová Super.cz

Herečka Alice Bendová (46) se stala ambasadorkou soutěže o nejkrásnější maminku. Sama se kdysi hlásila do Miss, ale nedopadlo to. Ukázalo se, že lhala o svých mírách, což jí porota neodpustila. Nyní by se už do žádné podobné soutěže nepřihlásila.

"Jsem normální maminka dvou krásných a hodných dětí. Sama bych se asi neodhodlala. Hlavně kvůli dětem, nevím, jestli by byly schopny cokoli předvést před porotou. Smekám před dětmi klobouk, jsou neskutečný," prozradila na adresu žen, které se se svými dětmi přihlásily do soutěže Česká Missis 2020.

Alice v soutěži krásy bojovala, když jí bylo devatenáct let. "Byla jsem nejsilnější ze všech holek, zalhala jsem v mírách a oni mě pak přeměřili na pódiu. Tak jsem tvrdila, že to je divný, že den předtím to bylo jinak. Finále nebylo," řekla Super.cz se smíchem herečka.

Nyní je na tom s váhou o hodně lépe a právem stále patří mezi nejvíce sexy české herečky. Přesto by se ale do žádné soutěže už nepřihlásila. "Nešlo by to. Už nikdy. Hrozně na sociální síti vlastně lžu. Úhel fotky je neuvěřitelný. Nesmím se hýbnout, musím si najít dobrý světlo. Nepoužívám filtry, ale fotím to dlouho," dodala. ■