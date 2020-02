Naturální záběry liposukce slavných. Upřímná zpověď a odkaz na video uvnitř článku.

Tento zákrok podstoupila Alice Bendová, Michal David i Kamila Nývltová. Teď ho pro vás zdokumentovala televize způsobem, kterým se zatím neodvážila. Nejen explicitní záběry přímo ze sálu, ale také bezprostřední pocity během hojení.

Alice Bendová u stehen, Michal David u podbradku, Kamila Nývltová v oblasti bříška a boků. Laserová liposukce SlimLipo, říká se jí také liposukce slavných, protože nejen ve světě, ale i u nás si ji slavní oblíbili. Je to tím, že je rychlá, lze snadno utajit a výsledek je velmi brzo vidět. Jak však probíhá, bolí to, jak se člověk cítí po ní? To ukázala televize na příběhu Terezy. Reálné záběry, které můžete vidět v televizi ale nejsou samoúčelné, díky nim totiž přesně budete vědět, co tento zákrok obnáší.

Vyzkoušeno pro vás

Oblíbená liposukce slavných ale není zdaleka jen pro slavné. K podobnému řešení „neodbouratelného tuku“ vás může inspirovat příběh třiatřicetileté Terezy, trenérky a také maminky čtyřleté holčičky. Přestože je sport jejím denním chlebem, po porodu jí v partiích břicha a boků zůstal tuk, který vzdoroval veškeré snaze o jeho odbourání. Kýženého výsledku se nakonec dočkala během velmi krátké doby díky nejmodernější laserové liposukci. O svůj příběh od A do Z se odvážně rozhodla podělit prostřednictvím televizní reportáže, která celý proces zdokumentovala.

Klinika Yes Visage

FOTO: Klinika YES VISAGE

Sen se stal skutečností za dvě hodiny

Z toho, že nepomáhá každodenní cvičení samozřejmě neměla Tereza radost ani jako sportovec profesionál, ani jako žena. Proto s nadšením přivítala televizní výzvu na testování laserové liposukce SlimLipo na Klinice YES VISAGE. „Pořád nic nebolí, tak se docela začínám těšit,“ svěřila se Tereza všem přímo z operačního sálu. Pro všechny, kteří nad podobným zákrokem uvažují, vzkázala, že se opravdu není čeho děsit, zákrok probíhá v lokální anestezii, nebolí a povídáte si během něj s lékařem.

Klinika Yes Visage

FOTO: Klinika YES VISAGE

Bolest? Spíš jako pořádná dávka cvičení

To horší přišlo ráno. „Po probuzení už jsem břicho trochu cítila, ale spíš bych to přirovnala k namožení po pořádném cvičení,“ hlásila Tereza hned druhý den po zákroku, kdy ji kontrolovala televize. Ta sledovala také vývoj dalších dnů. Tereza přiznala, že kromě ohýbání jí běžný pohyb nedělal žádné problémy a po několika dnech se mohla vrátit do práce, kde je tělo jejím pracovním nástrojem. Kdyby šlo o kancelář, byla by v práci i dříve. Právě tohle jsou největší benefity nejmodernější liposukce SlimLipo - je maximálně šetrná, neboť minimalizuje tvorbu modřin a otoků či snad nerovností, je bezbolestná a nevyžaduje dlouhé zotavování. Ani nevyžaduje narkózu, jen rychlé lokální umrtvení. Rychlost, efektivita a jednoduchost, to jsou i důvody, proč je tak oblíbená mezi slavnými. Navíc je toto hubnutí rychlé, komfortní a s dvojím efektem. Jednak tuky mizí a zároveň laser vypíná a hezky zpevňuje pokožku, která po zákroku snadno přilne zpět k tělu.

Klinika Yes Visage

FOTO: Klinika YES VISAGE

Reportáž, kterou musíte vidět

Bezprostřední pocity, jak to vypadalo během hojení, upřímná zpověď a celkově celý příběh Terezy stojí určitě za vidění, pokud jen trochu zvažujete moderní laserovou liposukci či zápasíte s tukem navíc. Na celé video se podívejte zde: CELÉ VIDEO

TIP pro vás:

Nejvíce úspěšně provedených zákroků laserové liposukce SlimLipo je každý rok provedeno právě na pobočkách Kliniky YES VISAGE v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě. Liposukci zde podstoupilo i mnoho známých osobností, z těch, co ji přiznali to jsou například Alice Bendová, Michal David, či Kamila Nývltová, ale mezi klienty kliniky patří i Simona Krainová, Lucie Bílá, Marta Jandová nebo třeba Zdena Studénková. Klinika nabízí pro všechny nezávaznou konzultaci zdarma a možnost splátek bez navýšení již od 500 Kč. Více na o liposukci na www.yesvisage.cz/slimlipo. ■