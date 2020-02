Iskra Lawrence Profimedia.cz

V popisku modelka přiznala, že si pro snímky upravila vlasy a udělala make-up. Takhle svěže tedy nejspíš běžně nevypadá. A ačkoliv miminko nebylo plánované, je z něj viditelně nadšená.

Lawrence se před časem nechala slyšet, že s partnerem nebudou prozrazovat pohlaví dítěte, protože chtějí, aby si jejich potomek pohlaví vybral sám.

„Doposud to bylo o mně a mém těhotenství, ale od teď to bude život miminka. A i když mi odborníci řekli pohlaví mého dítěte, možná to nebude to, které si nakonec bude chtít vybrat. Takže nechci dělat velkou událost z něčeho, co je tak osobní pro mé dítě,“ objasnila své pohnutky. ■