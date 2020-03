Michal David letos oslaví 60, ale na mejdany má sil dost: Můj duch je třicetiletý, cítím se strašně mladý

Michal David připravuje ke svým narozeninám velkou show. Super.cz

Kromě čtyřiceti let na scéně čeká hitmakera Michala Davida (59) letos ještě jedno jubileum. Své 60. narozeniny oslaví jak jinak než koncertem. Přípravy začaly už před rokem a nyní pomalu vrcholí.

Král mejdanů se nemůže dočkat svých kamarádů z branže, kteří na jeho dvou narozeninových koncertech vystoupí. Nebude mezi nimi chybět ani populární italské duo Davide Mattioli a Chiara Grilli, kteří spolu s Michalem Davidem od roku 2003 vystupovali pod názvem Damichi. Kromě nich přivítá na pódiu i skupinu Village People, která dorazí z Ameriky, a duet Byla to láska si zazpívá s Lucií Vondráčkovou (39).

Poslední třešničkou na dortu bude známá sexy dýdžejka, která se postará o to, aby párty pokračovala. „Na závěr bude hrát hodinu a půl Andrea Pomeje (31), takže lidi nemusí odcházet, ale mohou si ještě po mém koncertě zatrsat, jak je to u mě zvykem. Když dělám já koncert, tak to má být mejdan,“ prozradil nám natěšeně. Na večírky se ještě rozhodně necítí být starý, právě naopak.

„Všichni kamarádi mi říkají: ,Šedesát, to je hrozný, viď? Jak to bereš?' Já říkám, že je to úplně úžasný. Šedesátka je jen věk. Dobře, tělesná schránka je jedna věc, ale můj duch je třicetiletý, cítím se strašně mladý. Jak vidíte, furt žiju nonstop a naplno. Zaplaťpánbůh, že mám energii a sílu,“ usmívá se Michal David. ■