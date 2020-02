Co říká Michal David na revivalové kapely, které se „přiživují“ na jeho slávě a hitech? Budete překvapení!

Kterou ze svých písní má nejraději? Super.cz

Zajímalo nás, co na to oblíbený muzikant říká, a jestli mu nevadí, že podobné kapely tak trochu „těží“ z jeho slávy a tvorby.

„Myslím, že je skvělý, že vznikají. Máme tady Kiss revival, Queeny, ABBU. Je to docenění toho, že písničky, které jsem dělal a dělám, mají nějaký smysl, když už je dělají další generace. Horší by bylo, kdyby o ně nebyl vůbec zájem. Já to samozřejmě kvituju a děkuju za to. Jen dělejte další revivaly a čím víc Michalů Davidů bude, tím líp,“ zasmál se zpěvák.

Na retro párty, kde jsme se potkali, samozřejmě pár nejznámějších písní tohoto hitmakera zaznělo. Vybrat jen jednu, která by mezi ostatními zvítězila, ale nedokáže ani on sám. „Je to těžký. Spousta těch písniček se mě nějakým způsobem dotkla. Je jich víc, ne jen jedna. Určitě Nonstop, Největší z nálezů a ztrát, Pár přátel stačí mít, ale třeba i Colu, pijeme Colu nebo Céčka.

S jistotou ale tvrdí, že názvy jeho písní provází životem každého z nás. Má k tomu i překvapivé odůvodnění. „Já vždycky říkám, že každý chce žít Nonstop, chce si prožít svůj Discopříběh, svou Lásku z pasáže a mít svých Pár přátel, a to je motto, které mám,“ dodal s úsměvem na závěr. ■