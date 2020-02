Amber Rose si nechala na čelo vytetovat jména synů. Profimedia.cz

Z nové ozdoby obličeje byla sice nejspíš sama nadšená, fanoušci se jí za tetování ale vysmáli. Na oplátku jim Amber pověstná svými křivkami poslala vyprsený snímek v červeném župánku s peprným vzkazem.

„Krása netkví v tom, co je na povrchu, ale počítá se to, co je uvnitř. V mojí kun*ě a v mém srdci,“ připsala k fotce.

Pak přidala ještě další příspěvek, tentokrát pouze text, který zněl: „Všichni, kteří mi říkají, že jsem moc hezká na tetování na čele, jsou ti samí lidé, kteří by mi tvrdili, že jsem krásná, i kdybych se jim nelíbila. Nebo by mi prostě řekli, že jsem hnusná. Pointa je, dělejte si v životě to, co jenom ku*va chcete.“

A že se názory ostatních čerstvá dvojnásobná maminka ani trochu netrápí, je patrné i z toho, že tetování hrdě vystavuje na odiv nejen na fotkách, ale i na ulici. ■