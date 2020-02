Neumírám víc než kdokoli jiný: Selma Blair otevřeně píše o roztroušené skleróze

Selma Blair Profimedia.cz

Když herečce Selmě Blair (47) v roce 2018 diagnostikovali roztroušenou sklerózu, zdravotní stav netajila. O nemoci otevřeně hovoří i píše na instagramovém profilu, kde se fanouškům svěřuje s tím, jak jí je. „Cítím se nemocně. To se teď děje,“ uvedla v zatím posledním příspěvku.

Herečka prý tušila, že s ní není něco v pořádku, myslela si ale, že za jejími potížemi, občasnými pády, nestabilitou nebo zamlženou pamětí, je skřípnutý nerv či jiný problém. Diagnózu roztroušené sklerózy nečekala. A možná o to sdílnější teď je.

„Svaly v obličeji a na krku mám v křeči. Nemohu je uvolnit, zkouším to už tři hodiny. Protahováním na podlaze. Měla jsem střevní chřipku. Díky, Arthure! (hereččin syn - pozn.). A mám i jiné potíže. Ale nezabíjejí mě. Jsem dost silná, aby mě nesložily víc než obvykle. A to je skvělá zpráva. Báječné ujištění. Zotavuji se,“ uvedla herečka.

V postu se vrátila také k minulému týdnu, kdy na ulici upadla. Právě narušená rovnováha a s ní spojené vyšší riziko pádů bývá uváděno mezi příznaky roztroušené sklerózy. „Nepamatuji si to. Ani bolest. Řekli mi, že se to stalo,“ svěřila herečka. Na chodníku špatně našlápla a zvrtla si kotník.

Selma také svěřila, že bojuje s pocity osamělosti, zranitelnosti a jako svobodná matka je prý vyděšená z budoucnosti. „Neumírám víc než kdokoli jiný. Jen to bolí. Cítím, jako bych se hroutila,“ svěřila Blair, ale s tím, že se musí, a hlavně chce zotavit. „I když vlastně nevím, co přesně to znamená,“ doplnila herečka. ■