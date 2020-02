Sexy Alice Bendová shodila 3 kila a ukázala se ve spodním prádle: Podle fanoušků má postavu jako školačka

Herečka nyní pravidelně cvičí. Foto: Instagram A. Bendové

Ještě nedávno si Alice Bendová (46) stěžovala, že se vánoční hodování výrazně projevilo na její váze. S kily navíc ale rychle zatočila. Kráska s bujným dekoltem se pustila do cvičení, aby byla na plavkovou sezónu připravená. Prvními výsledky se pochlubila na sociálních sítích.

„Takhle se kontrolně fotím, mám dole 3 kila (ty Vánoce byly strašně dlouhý) a ještě mě něco čeká. Tady teda zatahuju pupajs a ještě jsem se natočila, aby to celý vypadalo líp. Stoupnout si anfas proti zrcadlu, tak mi věřte, že ten pohled je jinej. Jo a cvičím doma břicho. A to Vám teda povím, že to pěkně bolí,“ postěžovala si Alice pod fotkou, na které předvádí dokonalou figuru jen ve spodním prádle.

Reakce fanoušků na sebe nenechaly dlouho čekat. „Postava jako středoškolačka,“ lichotí herečce jeden z nich. Komplimenty nešetří ani ženy: „Alice, vaše postava je dokonalá, hubnout opravdu nepotřebujete. Závidím,“ přiznává jedna z fanynek.

Našli se ale i tací, kterým připadá, že byla kypřejší Alice víc sexy. „No nějaká hubená... vánoční fotka lepší... pár kilo navíc neuškodí,“ nechal se slyšet jistý muž.

Posuďte sami, na kterém ze snímků to herečce sluší víc. ■