Po oznámení, že se jí vrátila rakovina, se Shannen Doherty ozvala fanouškům: Tohle jim vzkázala

Shannen Doherty Profimedia.cz

„Je to zvláštní období, nestojím úplně pevně nohama na zemi. Pochopitelně jsem ve stresu. Bojuji, mírně řečeno. Ale věřím, že zase najdu pevnou půdu pod nohama. Hluboko v sobě hledám vnitřní sílu a potřebuji se tomu postavit. Modlím se, abych to zvládla důstojně a půvabně. Mám toho tolik co říct. Tolik co sdílet. A budu. Pro tuto chvíli, vězte, že vaše podpora mi neuvěřitelně pomáhá,“ sdílela dojemná slova herečka.

Oddaní fanoušci Shannen opět v komentářích zahrnuli láskou a podporou. Hereččin boj s rakovinou sledují už od samého počátku. Rakovinu prsu oznámila v roce 2015. O dva roky později se dostala nemoc do klidového stádia, ale v loňském roce se bohužel vrátila v plné síle. Začátkem února sdílela Doherty se světem, že zápolí s nemocí ve čtvrtém stádiu. ■