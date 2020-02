Martin Preiss po boji s depresemi ve společnosti: S úsměvem na rtech podpořil manželku na premiéře

Martin Press s manželkou Martinou Michaela Feuereislová

Preiss si totiž nenechal ujít uvedení nového snímku Past o životě herečky Jiřiny Štěpničkové, ve kterém jeho manželka ztvárnila jednu z rolí. Slavnostní premiéru si Preiss evidentně užíval. Vypadal odpočatý a spokojený mezi kolegy z branže, se kterými mohl prohodit pár slov.

Už před pár měsíci nám Martina Preissová prozradila, že se jejímu muži daří dobře. „Léčí se velmi dobře a zdárně u své terapeutky. To je oblast života a vrstva, do které nezasahuju a je to jen na něm. Daří-li se mu, tak jsem ráda, že mu pomoc nemusím poskytovat. Je-li to tak, ať si to řeší po svém. Léčí se dobře. Mám radost,“ řekla tehdy Super.cz Preissová.

Martina Preissová promluvila o manželovi

