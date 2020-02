Syn Pepy Vojtka nezáří jen v seriálu: Sedmiletý Adam má za sebou premiéru svého prvního filmu

Syn Pepy Vojtka a Jovanky se dal na hraní. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

„Má to v sobě, proto mě napadlo přihlásit ho do agentury. Od malička se rád předvádí, převlíkal se do kostýmů svých filmových hrdinů. Tak jsem si říkala, že ho přihlásím, zkusíme pár castingů a uvidíme,“ prozradila Super.cz Jovanka.

Malý Adam tak získal roli v Ordinaci v růžové zahradě, kde se začal objevovat jako syn Radima Fialy a za sebou už má i premiéru svého prvního filmu. V novém snímku Past od České televize, který je o životě herečky Jiřiny Štěpničkové, ztvárnil jejího syna. Na uvedení snímku, které před nedělní televizní premiérou proběhlo v kině Atlas, tak nemohl chybět Adam ani jeho rodiče.

„Je u něho výhoda, že je zvyklý od malička na prostředí divadla a podobně. Takže pro Adama prostředí před kamerami nebyl problém,“ svěřila se Jovanka s tím, že si syn hraní užívá. „Já opravdu netlačím na pilu, nechávám tomu volný průběh a uvidím, kam nás vítr zavane. Zatím to Adama baví,“ prozradila Vojtková a dodala: „Člověk, když vidí to zákulisí filmu, jak se to točí a co za tím bylo, tak je to pro nás nová zkušenost a jsme pyšní,“ řekla Jovanka k roli svého syna, který si zahrál herce Jiřího Štěpničku v jeho dětském věku. ■