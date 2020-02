Tati, ty jsi tlustej? Cvalík z kuchařské show zhubnul skoro 50 kg

Soutěžící prošel neuvěřitelnou váhovou proměnou. Video: TV Nova

Nevzdal se a začal na sobě pracovat, a to i po stránce fyzické. Když se totiž naposledy postavil před porotu MasterChefa, bylo na první pohled jasné, že má k jídlu blízký vztah. Josef nemůže zapomenout na jedno odpoledne, kdy se jeho dcera vrátila ze školy s otázkou: „Tatínku ty seš tlustej? Děti mi říkají, že jsi tlustej.“

Dětská upřímnost Josefem otřásla. „Tak nejsem nejhubenější, a to byl takovej impuls, kdy jsem se nad sebou začal zamýšlet,“ přiznává. S vervou se pustil do tréninků a podařilo se mu zhubnout neuvěřitelných 46 kg! Ve váhové proměně ho podpořila také manželka, se kterou společně shodili přes 70 kilogramů. V novém těle se letos přišel ukázat do kuchařské show znovu. Není překvapením, že ho porotci skoro nepoznali. „Neviděli jsme se už někdy a nevypadal jste náhodou jinak?“ ptá se Josefa šéfkuchař Radek Kašpárek.

Tentokrát měl sedmatřicetiletý Josef štěstí a jeho pevná vůle přinesla víc ovoce, než čekal. Svým receptem porotu natolik ohromil, že dostal přímý postup mezi finálovou šestnáctku kuchařů. ■