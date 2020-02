Porota SuperStar bude ve složení Pavol Habera, Monika Bagárová, Leoš Mareš, Patricie Pagářová a Marián Čekovský Video: TV Nova

Obvykle sedí za pultem a přísně hodnotí soutěžící, tentokrát si ale na castingu sám zazpíval. Pavol Habera (57) se chopil kytary a spolu s Monikou Bagárovou (25) a za hudebního doprovodu Mariána Čekovského zapěl hit Shallow z filmu Zrodila se hvězda. Jak jim to šlo, se podívejte na ukázce.

Letošní složení poroty je možná pro někoho překvapivé, až na jeden článek: Pavola Haberu. Ten v Superstar na českých obrazovkách působí od roku 2009 a platí za toho nejpřísnějšího. Ne nadarmo se mu přezdívá „kat“: je přímý, nekompromisní a jeho komentáře se nejednou setkaly s kritikou diváků i soutěžících.

V nové řadě mu budou ve výběru pěveckých talentů nápomocni zmíněný Marián Čekovský, slovenský komik a hudebník, zpěvačka Monika Bagárová, moderátor Leoš Mareš (43) a herečka Patricie Pagáčová (31).

„My s Leošem jsme takové šoubyznysové křídlo, jak tomu říkáme. Oba se v tom pohybujeme už delší dobu a ten zpěvák to přece jen musí zvládnout, není to jednoduchý svět. Takže si myslím, že jsme tam i z toho důvodu, abychom poznali, kdo to dokáže ustát,“ řekla Super.cz někdejší hvězda Ulice.

Superstar na obrazovkách Novy startuje v neděli 16. února. ■