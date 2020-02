Jennifer Aniston se nechala nafotit na obálku časopisu: Počkejte, až uvidíte ta stehna!

Jennifer Aniston vypadá snad rok od roku lépe. Profimedia.cz

Na snímcích, které nafotila známá fotografka Alique, Jennifer pózuje v černých šatech či v body s koženou bundou a kozačkách nebo v sukni a saténové podprsence. Pro magazín ji navíc zpovídala kolegyně z oboru, herečka Sandra Bullock.

Ta se Jennifer zeptala, co je tajemstvím její vřelé a věčně pozitivní povahy, díky níž si ji fanoušci po celém světě tolik oblíbili. „Myslím, že pramení z dospívání v nestabilním prostředí, kde jsem se necítila bezpečně, a pozorovala dospělé, jak jsou na sebe zlí. Byla jsem svědkem určitých věcí, které se mi nelíbily, a rozhodla se, že takhle to nechci,“ odkazovala na rozvod rodičů Johna Anistona a Nancy Dow. Jejich rozchodu přihlížela, když jí bylo devět.

„Nechtěla jsem, aby se kdokoliv, kdo by se mnou přišel do kontaktu, někdy cítil stejně jako já tehdy. Takže hádám, že za to asi vděčím rodičům,“ uvedla. ■