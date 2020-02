Michael Jackson a Macaulay Culkin Profimedia.cz

Culkin byl kamarádem Jacksona v době, kdy se proslavil rolí Kevina ve filmech Sám doma. Trávil s ním hodně času na jeho ranči Neverland, stejně jako účastníci dokumentu Wade Robson a James Safechuck. Ti v něm nařkli Jacksona ze sexuálního zneužívání.

Michael Jackson byl za svého života obviněný několikrát, ovšem usvědčen nebyl ani jednou. Samotný dokument tak sice potěšil jeho kritiky, kteří mu nikdy nevěřili, ale jeho fanoušci se bouřili, protože jim přišlo krajně nefér, že se druhá strana už nemá jak bránit.

Na obranu tak přišel právě slavný dětský herec. „Podívejte se, začnu o tom mluvit asi takto - ne mluvit, říkat pravdu. Nikdy mi nic neudělal a nikdy jsem ho neviděl něco takového dělat. Obzvlášť v tuhle chvíli nemám důvod něco tajit.“

Culkin se dlouhou dobu k tématu nevyjadřoval, ale nyní už je ohledně jejich vztahu naprosto otevřený: „Tenhle muž už odešel. Pokud by bylo co říct, byl by teď ten správný čas promluvit. Takže pokud bych měl o čem vyprávět, udělal bych to. Ale to já nemám.“

Herec nafotil k rozhovoru fotky, kde mu to opravdu sluší

Macaulay už ve prospěch Jacksona svědčil v roce 2005. Tyhle dva spojovalo letité přátelství, které pramenilo také z toho, že oba měli otce, kteří je tlačili do zábavního průmyslu. Culkin se později stal kmotrem jeho dcery Paris, se kterou se dodnes vídá. Dokonce si nechali udělat stejná tetování - obrázek lžičky. ■