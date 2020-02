Kamila Nývltová se ukázala v plavkách: Kvůli postavě si prošla těžkým obdobím

Kamila Nývltová Foto: archiv K. Nývltové

"Nejsem tlustá? Vypadám super? Mám zatáhlý břicho? Kolik z nás tohle řeší? Kolik z nás se denně trápí koukáním do zrcadla a pozorováním sebe sama? Kolik z nás je špatných ze své postavy a kolik z nás je skutečně spokojených?" ptá se Kamila.

"Moje postava je pro někoho svalnatá, pro někoho vychrtlá a pro někoho jsem tlustá, ale to jsem já. Cítím se teď skvěle, i když si někdy postěžuju. Ano, skoro denně jsem ve fitku, běhám venku a mám svůj režim. Hlídám se, ale sem tam sním i čokoládu na posezení a kachnu s knedlíkem. Ale věřte, že mám disciplínu, ale tu zdravou! Dokážu vstát ráno klidně v 5 a jít makat, to jsem prostě já a miluju to. Taky jsem si prošla někdy dost těžkým obdobím, kdy hlava byla silnější než zdravý rozum," svěřila Kamila a své fanoušky vyzvala: "Mějte se rádi." ■