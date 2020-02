Začátek dovolené se velmi zkomplikoval. Foto: archiv Andreje Poláka

Populární herec a moderátor, který je jednou z hvězd filmu Vlastníci, který zaujal nejen diváky, ale také získal 12 nominací na cenu Českého lva, první dny v Indonésii doslova protrpěl. Dovolenková idylka vzala za své už na letišti v Praze, kde se Polák musel neplánovaně rozloučit se svým partnerem Matěm. Toho totiž letecká společnost odmítla přepravit kvůli brzké expiraci jeho pasu. Nezbylo mu tedy než své drahé polovičce zamávat a vypravit se místo do exotiky na úřad se žádostí o expresní vydání nového cestovního dokladu.

Partnerovi Poláka se stalo to samé, co zažívala před pár lety dcera Dary Rolins (47) při cestě rovněž na Bali. Kvůli brzkému vypršení platnosti pasu se musela vrátit z letiště a Dara s Laurou pak odletěly do své oblíbené destinace až o několik dní později.

Maťo s několikadenním zpožděním na Bali nakonec přiletěl a oba byli rádi, že budou zaslouženě odpočívat. Andrej má za sebou pracovně náročný rok, který pro něj byl ve znamení natáčení filmových a seriálových hitů jako Vlastníci, Nabarvené ptáče, Národní třída, nebo Dáma a Král.

„Gili Air je rajský ostrov, vedle Gili Trawangan a Gili Meno. Jsou na něm zakázané motorky i auta, všichni jezdí na kole a asi tři šťastlivci mají elektrokolo. Je tu božský klid,“ pochvaloval si místo pobytu herec a moderátor. ■