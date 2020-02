Eva na plese zářila

Kvůli natáčení seriálu Eva dokonce dorazila s hodinovým zpožděním na ples v brněnském hotelu International. „Vlastně jsem se nejvíc těšila na diskotéku Leoše Mareše a kvůli tomu jsem si přivezla speciálně dvoje šaty,“ vtipkuje s vážnou tváří Decastelo, která v lesklém flitry posetém modelu házela odlesky jako disco koule.

V prvních šatech byla v rámci dress codu celý večer až do půlnoci. Na diskotéku Leoše Mareše (43) se převlékla do kratších šatů, aby mohla pohodlně tančit. Zbytek večera, kromě sledování kapely Mirai, strávila obdivováním těhotenského bříška Moniky Bagárové, (25) a také u sladkého baru. „Protože jsem zrovna ve fázi hubnutí, tak jsem si řekla, že se sacharidy to půjde líp,“ doplnila herečka, která si rozhodně na svoji postavu nemůže stěžovat. ■