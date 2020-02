Jaká matka, taková dcera. Slováková z hříšné reality show vynesla podobný model, v jakém se loni odhalila její maminka

Jablko nepadá daleko od stromu. Foto: Super.cz/archiv N. Slovákové

Rukopis modelu byl jasný, neboť oba kousky pochází z dílny brněnského návrháře Miroslava Michaela Knota.

Milovaná i nenáviděná vítězka reality show Hotel Paradise vypadala po boku svého partnera, hokejisty Lukáše Kozáka, spokojeně. „Asi jsem osobně momentálně na bodě, kde jsem velmi spokojená a nerada bych to měnila. Samozřejmě člověk může ještě dále postupovat, ale úplně si nedovedu představit kam, protože jsem opravdu spokojená. Ať se to týká práce, osobního života, partnera, financí. Máme teď novou kolekci plavek, ale v práci je běžné, že se člověk posunuje a něco nového vymyslí,“ netajila se úspěchem mladá podnikatelka, která má vlastní značku plavek.

Je vůbec něco, co Nelu Slovákovou v životě trápí? „Co mě trápí? Zlí lidé. Často se mě ptají, proč jsem tak úspěšná a já si opravdu myslím, že je to karma. Ačkoli si to o mně lidé nemyslí, já jsem strašně přejícný člověk. Nikomu nezávidím, když má nějaká slečna tu kabelku, kterou bych já chtěla a nemůžu na ni dosáhnout, tak si říkám „sakra mrcha jedna“, ale není to tak, že bych jí to záviděla,“ směje Nela.

Do rodinného života se zatím Slováková nehrne. Její život je však celkem věcí veřejnou, co se sociálních sítí týká. Jedni ji obdivují, druzí zatracují. Co říká na boj s hatery? „Já nevedu s nikým boj, oni vedou boj především sami se sebou a se svými nudnými životy. Já žiju svůj život a dělám si ho hezkej pěknýma věcma, nemyslím materiálníma - dobrým jídlem, dobrým pitím, pohodou, dovčou, kinem. A neřeším ostatní lidi, vždyť je to prostě hloupost,“ zakončila vyprávění s úsměvem Nela Slováková. ■