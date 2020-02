Před 5 lety zářil ve StarDance, ale za skvělého tanečníka se nepovažuje. Mareše prý právem porazil Pavlásek

Leoš Mareš Foto: Ples v hotelu International

Valné mínění o sobě jako o tanečníkovi Leoš nemá. Ve StarDance ho podle jeho názoru právem porazil Lukáš Pavlásek (41). „A víte, proč mě porazil? No protože lépe tančil,“ směje se Mareš. Navíc podotkl, že taneční kreace ze soutěže by stěží použil na běžném plese, jsou totiž něco jako vysoká škola. Pokud tedy přeci jen někdy tančí na plese, není to žádné paso doble.

Mareš dodnes nemůže zapomenout na svůj maturitní ples. „Pro každého maturanta je jeho maturák nezapomenutelný. Když tam jdete jako host, přijde vám to skoro nudné, ale když jste maturantem, co slaví, je to úplně jiný vesmír,“ říká s tím, že svůj maturitní ples by dokázal převyprávět minutu po minutě i dnes. „Ale to byste nechtěli, hlavně tu závěrečnou část. Čerstvých osmnáct zkrátka splňovalo všechny atributy, co se plnoletosti týče,“ potutelně doplnil moderátor. ■