Přípravy tentokrát neodflákla. Foto: Ples v hotelu International

Chtěla zazářit mezi osmi stovkami hostů, líbit se Leoši Marešovi, a zastínit tak Moniku Bagárovou, Nelu Slovákovou nebo Evu Decastelo? Důvod je daleko prostší – měla zkrátka víc času a výjimečně na ples nepřebíhala rovnou od dětí. Na jejím outfitu byl vložený čas opravdu nádherně zúročen, zářila na všechny strany.

„Přiznám se, že letošnímu plesu jsem věnovala asi úplně nejvíc času, co jsem kdy věnovala. Protože většinou, když jsem začínala chodit na plesy po porodu, tak jsem neměla vůbec čas. Do pěti hodin do večera jsem řešila děti, a když mi babička přišla pohlídat, tak jsem vzala nějaké jakékoliv šaty, spíchla jsem si nějak vlasy sama doma, nalíčila, co jsem znala z dřívějška, a vyrazila,“ usmívá se půvabná průvodkyně Pamela z Účastníků zájezdu. Tentokrát se však její švagrová chtěla nesmírně líbit a domluvila společnou kadeřnici, takže si obě užily přípravy už od odpoledne.

Přestože Kocurová byla na plese už asi pošesté, těšila se. „Už minulý týden jsem si říkala, ty jo, už aby byla sobota, fakt se těším i na ty přípravy, těším se na ty lidi a na tu atmosféru.“ Moderátorka a herečka s titulem II. vicemiss roku 1999 má sice půl rodiny v Brně, její děti však navštěvují školu v Praze, a tak se na Moravu moc nedostane.

Na ples si Jitka už šaty nekupovala, ale vypůjčila si je. „Poslední dobou mám pocit, že když si koupím jakékoli šaty, můžu je vzít jednou na sebe a pak je mám ve skříni. Proto jsem se rozhodla, že si prostě šaty budu půjčovat. Každý rok si je půjčuji od úžasné kamarádky, která má salon v Brně. Mám pocit, že tady stejně půlka holek je od ní oblečená,“ prozradila bývalá modelka.

Na plese si Kocurová pochvalovala vynikající jídlo a v pití alkoholu rozhodně nebyla střídmá, popíjela s kamarádkami vodku i šampaňské a báječně se bavila. Došlo samozřejmě i na tanec. „Tančila jsem na Mirai. Nesmírně mě překvapili, ne že bych je tedy neznala, viděla jsem je několikrát, ale většinou v podobě dvou, nebyla to nikdy celá kapela. Kluci mi přijdou strašně mladí, ale na to, jak jsou strašně mladí, tak jsou neuvěřitelně vyzrálí. Mělo to opravdu velký grády a klobouk dolů. Jsou super,“ uzavřela Jitka Kocurová. ■