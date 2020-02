Agáta Prachařová boxuje. Video: Instagram A Prachařové

Agáta Prachařová (34) propadla boxování. Teď by si na ni měl dát pozor každý, koho naštve. Na Instagramu Agáta sdílela video z jedné boxerské lekce. Když se s vervou pustila do boxovacího pytle, vypadala hodně drsně. Až tím překvapila i kamarádku Evu Decastelo (41).

„Ty kráso, no nechtěla bych tě naštvat,“ okomentovala Agátiny boxerské údery Eva. „Koho si tam představuješ?“ zněl další dotaz. A na to měla Agáta jasnou odpověď: „Spoustu lidí.“ Prachařová momentálně randí s pohledným makléřem Zdeňkem.

Ač z nedávné dovolené v Thajsku sdílela jeden zamilovaný příspěvek za druhým, nyní zveřejňuje jen fotky dětí a boxerských lekcí. Prý je ale stále šťastně zadaná.

"Boxem momentálně žiju, hrozně mě to chytlo. Ale to neznamená, že jsem se rozešla. Jsme spolu," řekla Super.cz Agáta. "Začalo mě to tak bavit, že se dokonce připravuju na zápas," dodala nedávno modelka. ■