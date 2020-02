Nejzábavnější moment Oscarů: Tom Hanks dělal kliky přímo na červeném koberci

Jak k tomu došlo, vědí jen oni, ale oba muži se skutečně na koberci pustili do cvičení. Nutno uznat, že třiašedesátiletý herec je v kondici, i v obleku se pohyboval s lehkostí.

Tom Hanks Drops and Does Push Ups with a U.S. Army Sergeant on the #Oscars Red Carpet https://t.co/jAOtmze4qR pic.twitter.com/aqyfzMnlRq