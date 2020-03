Kristina Kloubková si staronový vztah s porotcem StarDance chválí: Musí ale snášet dlouhodobá odloučení

Kristina Kloubková si pochvaluje staronový vztah s choreografem Václavem Kunešem. Super.cz

"Všechno je skvělé, dcera Jasmínka si s Vaškem také rozumí. Jen se teď nevídáme tak často, protože Vašek má tři měsíce práci v Německu. Ale snaží se za námi jezdit aspoň na víkendy. A teď ho tady máme, protože jsou v Německu prázdniny," svěřila Kristina, která spolu s partnerem a dcerou předvedla i společný tanec ve třech na otevření nového tanečního studia.

"Už jsme spolu vystupovali, máme to připravené, párkrát jsme něco dělali. Ale vždycky je to nové. Vašek je choreograf a nemůžu do toho moc kecat. Plním jen rozkazy a příkazy, ale je to fajn. Díky němu jsem se k tanci trošku vrátila. A on zase se mnou začal ve dvojici moderovat," doplnila Kristina, že s partnerem jí to klape i v pracovní linii. ■