To asi máma koukala! Syn Cindy Crawford se cítí nepochopený: Slovo si nechal vytetovat na obličej a internet se mu vysmál

Presley Gerber se pochlubil novým tetováním. Profimedia.cz

Netrvalo dlouho a na mladého modela se začaly sypat hejty od uživatelů sociální sítě. „Proboha, proč?“ zněl jeden z komentářů. „Právě sis zničil obličej!“ komentoval další. „Jediné, co je k nepochopení, je to tetování samotné,“ reagoval jiný.

Kritiky bylo tolik, že se na ni sám Gerber rozhodl reagovat. V živém instagramovém vysílání tetování odůvodnil pouze tím, že se necítí pochopený. „Kdybych si myslel, že mi to zničí obličej, nebo kdybych to nechtěl, tak to nedělám. Myslím, že je to celkem jasné,“ zdůvodnil své pohnutky.

A hejtrům poslal jasný vzkaz. „Chtěl jsem jenom říct, že pokud o mně chce někdo říkat sra*ky, komentovat tohle nebo moji rodinu, dám vám svou adresu, slibuji, a můžete mi to přijít říct do očí,“ uzavřel. ■