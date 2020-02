Rozchod přišel po 12 dnech manželství: Stála mě za tu dobu víc než 4,5 miliónu, tvrdí slavný producent (74) o Pamele Anderson

Idylka s producentem Jonem Petersem Pamele Anderson dlouho nevydržela. Profimedia.cz

Peters nyní prozradil, na kolik ho manželka za krátkou dobu trvání jejich sňatku údajně vyšla. V e-mailu pro Page Six napsal, že ji uvítal do svého života s otevřenou náručí, protože se o ni vždy staral. „Uhradil jsem její účty, protože nemá peníze. Pořídil jsem jí kompletně nový šatník,“ uvedl s tím, že dluhy, které za ni zaplatil, činily v přepočtu přes 4,5 miliónu korun.

Popřel také tvrzení, že by herečku sám požádal o ruku. Dle něj to byla prý ona sama, kdo se hrnul do manželství. „Když mi napsala, že by se ráda vdala, byl to pro mě splněný sen, i když jsem v té době byl tak trochu zasnoubený s jinou dámou a měla se ke mně nastěhovat.“

„Všeho jsem nechal kvůli Pam. Dlužila téměř 200 tisíc dolarů, tak jsem je zaplatil. Tohle je vděk, který za to mám. Jsem starý blázen,“ dodal.

Podle Daily Mailu Pamelin mluvčí označil veškerá producentova tvrzení za směšná. Anderson a Peters byli přáteli 30 let, než se vzali. V minulosti byli i ve vztahu, ale nikdy spolu nežili. Sňatek uzavřeli 20. ledna a o 12 dní později ohlásili rozchod. ■