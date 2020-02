Kde je slunce, tam musí být i stín

Aby tam byla, když ji potřebujete. A nebyla, když ne...

Jednou ze zásadních výhod pohyblivé pergoly je to, že – je pohyblivá. Slouží, když svítí, a ustoupí, když ne. Tuto vlastnost oceníte především v zimních měsících, kdy je denní světlo vzácné a napevno zastřešené pergoly jej do interiéru moc nepropustí, zvlášť pokud jsou navíc pokryté vrstvou sněhu. I přesto, že je pergola pohyblivá, je stabilní a spolehlivá. Majetek pod ní ochrání i v náročných klimatických podmínkách před silným deštěm (má integrovaný okap) i větrem (vydrží nápor až do 117 km/h). Celá pergola sestává ze dvou hlavních částí – lehké a bezúdržbové hliníkové konstrukce a stahovací střechy. Pojezdová plachta se skládá z nepromokavého třívrstvého PVC, který se v letních měsících postará o zachování příjemných klimatických podmínek nejen pod ní, ale i v navazujícím interiéru. Spodní vrstva je designová, prostřední černá vrstva zajistí minimální prostupnost světla a horní hladká vrstva se postará o co nejlepší stékání vody. Akrylový ochranný lak zajistí snadnější údržbu.