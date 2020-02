Penn Badgley bude otcem. Profimedia.cz

Penn Badgley (33) a jeho žena Domino Kirke (36) v pondělí oznámili, že spolu čekají prvního potomka. Hudebnice to sdělila prostřednictvím Instagramu a svěřila se i se strastmi, které měli s početím. Kirke uvedla, že od porodu syna Cassia (10), jehož má z bývalým partnerem, dvakrát potratila.

„Znovu na cestě. Těhotenství po ztrátě je úplně něco jiného. Po dvou potratech za sebou jsme to chtěli vzdát. Přestala jsem věřit svému tělu a přijala fakt, že jsem odepsaná. Stojí to veškerou sílu odpoutat se od takových ztrát,“ napsala do popisku fotky s bříškem.

Kirke a Badgley se vzali v roce 2017 během malého obřadu v Brooklynu. Role nevlastního otce herce baví, lze tedy předpokládat, že mu půjde i role tatínka. „Nemusí být otcem, aby si s ním mohl užít zábavu. Je to hezké, stará se o mého syna opravdu dobře,“ popsala hercovy schopnosti Domino pro Us Weekly.

Badgley proslul jako Dan Humphrey v seriálu Super drbna. Momentálně sklízí úspěch se seriálem Ty z produkce Netflixu, který se na sklonku loňského roku dočkal druhé série. ■