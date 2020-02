V oktagonu je partner Bagárové obávanou mlátičkou: Zpěvačka nyní prozradila, jestli se bojovník MMA odváží být i u porodu

Monika prozradila, jak to nejspíš bude u porodu. Michaela Feuereislová

Porotkyně blížící se nové řady SuperStar je ale přesvědčená, že to s partnerem vše zvládnou. Monika si o svém příteli myslí, že bude skvělý táta, on sám se na miminko těší. Zpěvačka si ale přece jen není úplně jistá, jak Machmud zvládne jeho noční pláč, když budou mít dítě v ložnici, jak si tatínek přeje. „On říká, to já zvládnu, to bude v pohodě. A já, že si to ještě povíme a uvidíme. Ale pořád má chlap možnost se sbalit a jít spát do obýváku, takže to je dobrý,“ říká realisticky Bagárová.

Když jsme se s Bagárovou naposledy potkali na plese v brněnském hotelu International, zajímali jsme se o to, jestli bojovník MMA bude přítomný u porodu. Zatím ale vše nasvědčuje tomu, že se této možnosti Machmud dobrovolně vzdá. „Je ještě víc vystrašenej než já, takže možná ho tam ani já nebudu chtít, protože nebudu chtít, aby se ještě někdo nervoval. Takže uvidíme, myslím, že bude záležet na daném momentu, jak to všechno bude probíhat,“ uzavřela půvabná nastávající maminka. ■