Holka, nebo kluk? Bagárová a Muradov si nechali pohlaví miminka prozradit už před třemi měsíci

Pohlaví svého miminka už Bagárová zná. Foto: Ples v hotelu International

„Víme to už tři měsíce, ale ještě jsme to neprozradili. Brzy to vypustíme do světa,“ říká Monika a jedním dechem dodává: „Lidi se často ptají, a dokonce jsem viděla na internetu, že jsou různý ankety, holka, kluk, a posílají se tam buď červený anebo modrý srdíčka, takže je to sranda,“ říká Bagárová.

Na miminko se zpěvačka už moc těší, a také mu nakoupila obrovskou výbavičku. Sama se bojí, že to dítě ani nestihne vynosit.

Po porodu by se ráda vrátila do práce brzy, ale za jak dlouho to bude, sama neví. „Tuto zkušenost nemám a budu asi moct odpovědět, až se to reálně bude dít. Samozřejmě se chci vrátit k hudbě, chci začít koncertovat, nechci, aby to bylo extrémně dlouho. A myslím si, že mám kolem sebe skvělé lidi, rodinu, přítele, kteří budou moct cestovat na akce, a kteří miminko pohlídají,“ netají se plány Bagárová. ■