Bříško se jí už krásně zakulatilo. Monika Bagárová se nemohla vejít do šatů

Šaty na ples Monika Bagárová sháněla na poslední chvíli. Foto: Ples v hotelu International

„No, já jsem si myslela, že si obleču nějaké šatičky, které mám doma, a zjistila jsem, že už je neobleču. Přiznávám, že to bylo hodně narychlo,“ řekla nastávající maminka. „Zavolala jsem po cestě skvělému návrháři z Brna Miroslavu Michaelu Knotovi. A říkám mu: prosím tě, nemáš něco většího? A on že to vymyslíme, ať se zastavím. Naposílal mi ještě fotky, přišla jsem, padlo to, trvalo to asi patnáct minut a všechno bylo hotovo a já jsem mohla vyrazit,“ popsala s úsměvem Monika, která se nakonec vedle Jitky Kocurové, Nely Slovákové, Evy Decastelo a dalších 800 hostů skvěle vyjímala.

V poslední době by Bagárová ráda zpomalila, ale její nasmlouvané povinnosti jí to neumožňují. „Jsem v mega velkém pracovním nasazení a musím se přiznat, že pak když večer dojdu domů, tak to cítím. Nebo když ráno vstávám, někdy nemůžu vstát z postele. Ale miluju svoji práci a stále funguju, mám tu energii. Samozřejmě je potřeba si to trošku srovnat a odpočinout si. Zrovna dneska jsem říkala, že asi trošku zpomalím,“ usmívala se zpěvačka, která účinkovala na 58. ročníku plesu hotelu International, stejně jako kapela Mirai, Hana Robinson, Jan Smigmator a další. ■