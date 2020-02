5 tragédií, které si prožil oscarový Joker Joaquin Phoenix: Život v sektě, drogy, smrt bratra a další

Joaquin Phoenix to v životě neměl zrovna lehké. Profimedia.cz

Boží děti

Joaquinova rodina byla členy nechvalně proslulého kultu Božích dětí a jeho rodiče John Lee a Arlyn byli dokonce misionáři, kteří šířili svou alternativní víru. To je zavedlo až do Jižní Ameriky, kde se také na čas usídlili. Rodina neměla žádné příjmy, a tak prý děti musely žebrat při kázáních. Podle Joaquinova staršího bratra Rivera žili v té době v „díře, kde nebyl ani záchod.“

Život v chudobě

Rodina ze sekty vystoupila v roce 1979, jen čtyři roky po Joaquinově narození, a přestěhovala se zpátky do Spojených států. Ani tam na ni ale žádné štěstí nečekalo. Herec několikrát charakterizoval období dospívání jako život v chudobě. Museli dokonce žít na ulici nebo přespávat v autě. Když už měli střechu nad hlavou, všech sedm členů rodiny, rodiče a pět dětí, sdílelo pouze jednu místnost.

Tragická smrt bratra

Byla to právě snaha vydělat nějaké peníze, aby měla rodina co do úst, co přivedlo Joaquina a jeho bratra Rivera k herectví. Role se jim postupně začaly více než vyplácet.

Na Halloween roku 1993 tehdy devatenáctiletý Joaquin vyrazil s partnerkou, bratrem Riverem a sestrou Rain do známého klubu Viper Room v Los Angeles. Právě toho večera se River předávkoval směsí heroinu a kokainu, zvanou speedball. Joaquin byl tím, kdo bratrovi přivolal záchranku, telefonát byl později zveřejněn v médiích a přehráván opakovaně dlouhou dobu po Riverově skonu. Po smrti bratra, kterému vzdal hold i v děkovné řeči na Oscarech, se Joaquin na rok herecky odmlčel.

Alkohol a drogy

Vrátil se v plné síle a dostával stále zajímavější role. Ovšem život ve světle reflektorů není zadarmo. Do role Johnnyho Cashe v oscarovém snímku Walk the Line se Phoenix vžil možná až příliš. Stejně jako legendární country zpěvák, jehož představoval, našel i Joaquin zalíbení v alkoholu a drogách. Role mu vynesla nominaci na Oscara, ale také skončil v léčebně.

Projevy šílenství?

V roce 2008 prohlásil, že končí kariéru a stane se rapperem. Celé divadlo mělo být součástí propagace nového dokumentu I´m still here, ale většina lidí si tehdy myslela, že se herec dočista zbláznil. Především po bizarním rozhovoru v show Davida Lettermana. V těchto letech s Phoenixem nebyla vůbec lehká spolupráce a dle vlastních slov se často choval jako „nevděčný parchant“. Naštěstí se ale zmátořil.

Ani jedna z tragických životních událostí herce neporazila. Ačkoliv se někteří diví, že je po tom, co všechno prožil, vůbec ještě příčetný, dokázal Joaquin Phoenix navzdory osudu vyšplhat až na herecký vrchol. ■