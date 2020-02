Po třech dětech má postavičku jako lusk: Krásná Kate Hudson (40) zaujala nejen dekoltem

Kate Hudson oslnila nejen zářivým úsměvem, ale také dokonalou figurou. Profimedia.cz

Herečka Kate Hudson (40) byla jednou ze slavných dam, které se na oscarové after party mihly, aby přítomné poctily svou krásou. A že má dcera legendární Goldie Hawn co předvádět. Dcerku Rani porodila ani ne před dvěma lety a pyšní se dokonalou figurou, kterou předvedla i ve večerní róbě.

Kate se s fanoušky dělila nejen o detaily ze soukromí v průběhu těhotenství, ale také po narození dcery, kdy se usilovně snažila zatočit s poporodními kily navíc. Na původní váhu se dostala už půl roku po porodu.

Rani je hereččinou jedinou dcerou, má ji se současným partnerem Danym Fujikawou. Je také maminkou synů Binghama (8), kterého má se zpěvákem Muse Mattem Bellamym, a Rydera (16), jehož otcem je muzikant Chris Robinson.

V současné době jsou v předprodukci hned dva projekty, v nichž by se Hudson měla objevit. Fantasy snímek Mona Lisa And The Blood Moon a muzikálové drama z produkce zpěvačky Sii s názvem Music. ■