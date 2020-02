Yvetta Blanarovičová hraje ženu s Alzheimerem. Kvůli roli dochází do centra pro nemocné

Yvetta Blanarovičová Michaela Feuereislová

Yvetta Blanarovičová (56) prošla tvrdým tréninkem, aby v seriálu Ulice dobře zahrála roli Zdeňky, která trpí Alzheimerem. Aby byla v roli co nejvěrohodnější, začala docházet do centra v pražských Kunraticích, kde žijí lidé, kteří onemocněli právě touto nemocí.

"Naposledy jsem tu byla před třemi týdny. Čekají mě na natáčení drsné scény, hodně těžké a potřebovala jsem vidět v reálu, jak vypadá třetí a čtvrté stádium. Abych to dobře zahrála, abych to viděla na vlastní oči," řekla nám Blanarovičová.

Do Alzheimer centra Zátiší se vrátila nyní znovu. Ne kvůli roli, ale aby popřála ke stým narozeninám paní Eleonoře Ballíkové. "Moc jsem se na ni těšila. Je to nesmírně hodný a pozitivní člověk. Je hrozně podobná mé mámě, o kterou se starám v Praze. Jediné mé přání je, aby se mi maminka taky dožila tolika let," dodala Yvetta o své čtyřiaosmdesátileté mamince.

"Eleonora je o šestnáct let starší. To mě fascinuje, Řekla bych jí tak 75, maximálně 80 let. Vypadá neuvěřitelně," dodala herečka.

A jaký má paní Eleonora recept na dlouhověkost? "Střídmě jíst, hodně spánku, hodně práce. Byla jsem dámská krejčová, šila jsem až skoro do osmdesáti. Měli jsme chatu, zahrádku. Byla jsem neustále aktivní. Žádné cigarety, alkohol. Trošku vína, piva. Ale abych se opila, to ne," uzavřela oslavenkyně. ■