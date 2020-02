Poznáte královnu krásy z roku 2013? Misska a moderátorka se pochlubila sexy snímkem z pubertálních let

Takhle Gabriela Lašková začínala s modelingem. Foto: Archiv G. Laškové

Půvabná brunetka se světem módy začala koketovat už v pubertě a během studia na gymnáziu už pravidelně cestovala fotit do Asie. Právě z této doby pochází snímky, kterými se nyní Gabriela pochlubila. O pár let později si nechala udělat krátký sestřih, a i díky němu oslovila porotu soutěže krásy a stala se Českou Miss roku 2013.

Od té doby se hodně změnilo. Gabriela je tváří zpravodajství televize Prima a žije spokojený život se svým manželem a synem Benem, s nimiž také své narozeniny plánuje oslavit.

„Třebaže jsou to kulatiny, žádné velké plány nemám. Těším se, že budu se svýma klukama a oslavíme to spolu, ti prý něco chystají, tak se nechám překvapit. Jak to půjde, vyrazím postupně za celou rodinou a oslavím to s nimi,“ svěřila se nám Gabriela, která si svůj věk moc nebere.

„Věk je jenom číslo! Bude sice nezvyk, nemít tam každý rok dvojku, ale nelámu si tím hlavu. Asi mě jen překvapuje, jak to uteklo, ale je to tím, kolik jsem toho zažila za ty poslední roky, a to je na tom vlastně nakonec krásný. A co přijde s trojkou na začátku, na to jsem zvědavá, ale rozhodně se toho nebojím, naopak, těším se na to,“ svěřila Lašková s tím, že na narozeniny nejraději dostává květiny a miluje moment, kdy může sfouknout svíčku na dortu. ■