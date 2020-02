V Čarodějce má energie na rozdávání, ale ani ona nemládne: Světlana Nálepková si stěžuje na bolesti nohou

Světlana Nálepková si stěžuje na bolest nohou

Že jí letos bude už šedesát, by Světlaně Nálepkové (59) hádal málokdo. Když na jevišti divadla GoJa Music Hall řádí jako Madam Morrible v muzikálu Čarodějka, působí o generaci mladší. Na svá léta vypadá skvěle a je vidět, že o sebe pečuje. Ale i ona už si svůj věk uvědomuje.

Něco ale prý přece jen zanedbává. „Nemyslím zrovna moc na svoje nohy, a to je zatěžuju nejen cvičením jógy, ale také v práci, kde na nich během zpívání anebo hraní hodně stojím,“ říká zpěvačka, která v Čarodějce na jevišti stráví i šest hodin.

„Když mám dvě představení za den, je to opravdu náročné a nohy to odnášejí nejvíc. O tom, jak trpím ve vysokých podpatcích, snad ani nemluvím,“ dodává. Konečně se tedy odhodlala aspoň k preventivní prohlídce na žilní klinice.

Přiměla ji k tomu také nepříjemná zkušenost její dcery Josefíny. „Ta měla s křečovými žilami velký problém. Už v sedmadvaceti letech jí je operovali. Proto jsem si řekla, že vůbec není od věci nechat si je zkontrolovat," vysvětlila.

„Vůbec jsem netušila, co mě čeká, nikdy jsem nic takového neabsolvovala. Neměla jsem strach, jen mi hlavou proběhlo, jestli to bude bolet. Můžu všechny uklidnit, že to nebolí vůbec. Pan doktor mi nejdřív všechno vysvětlil a pak mi udělal přístrojové vyšetření sonografem,“ líčí Nálepková svoji zkušenost z plzeňské kliniky.

A jak dopadla? „Já jsem byla propuštěna s tím, abych přišla za dva roky na kontrolu,“ hlásí spokojeně a doporučuje všem ženám, aby svým nohám věnovaly pozornost včas. "Chceme přece nosit sukně a šaty a odhalovat dokonalé nožky bez nevzhledných žilek a žil," uzavřela. ■