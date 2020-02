10 nejskvostnějších modelů udílení cen Akademie: Na Oscarech je opět síla v jednoduchosti

Herečky na předávání Oscarů Profimedia.cz

Roční snažení filmařů z celého světa se dočkalo svého absolutního vyvrcholení během udílení cen Akademie filmového umění a věd v Los Angeles. Účastníci opulentní události touží v prvé řadě hlavně po tom, získat zlatou sošku. Na Oscarech ovšem paralelně probíhá další soutěž, a to zaujmout na červeném koberci před divadlem Dolby.

Každý k výběru outfitu přistupoval po svém. Velký risk například podstoupila Scarlett Johansson (35) v transparentním korzetu od Oscara de la Renty. Penélope Cruz (45) zase zabrousila do archivu módního domu Chanel a oblékla couture róbu z kolekce jaro/léto roku 1995. Natalie Portman (38) učinila feministické prohlášení v éterickém vyšívaném plášti Maria Grazia Chiuri s výšivkami ženských režisérek, které Akademie přehlédla. Tlak na stále omílanou udržitelnost se projevil u elegantních kousků, jako byly karmínové šaty vycházející hvězdičky Kaitlyn Dever od Louise Vuittona.

Celkově vzato první oscarová událost tohoto desetiletí přinesla přesně to, co slibovala, a to hollywoodské kouzlo ve všech svých podobách. ■