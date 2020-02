Marek Dědík s manželkou Terezou Foto: archiv M. Dědíka

Aby měli krásnou vzpomínku na dobu, kdy dalšího potomka čekali, zapózovali společně na umělecky laděných fotkách. Dědíkova žena se nechala zvěčnit s těhotenským bříškem jen v prádélku. A nechyběl samozřejmě ani Marek.

Marek Dědík si otcovství užívá.

Super.cz

Těhotenské snímky si ostatně pořídili i v době, kdy čekali malého Bertrama. Rodinné fotoalbum tak skutečně nezanedbávají. „Termín máme v průběhu dubna. Pokojíček zatím nemaluji, ale kočárek a další nezbytné věci pro miminko již máme vybrané,“ pochlubil se Super.cz Marek Dědík s tím, že ještě nevědí, zda budou mít chlapečka, nebo holčičku.

„Pohlaví miminka jsme si nenechali říct a budeme až do samého konce v napětí, co to bude,“ těší se Marek, který v průběhu plesové sezóny vystupuje se svou někdejší partnerkou ze StarDance Olgou Šípkovou a některé plesy také moderuje.

„Společně budeme moderovat s Romanem Zachem krásný večer na podporu dětské onkologie v Brně pro nadaci Krtek, se kterou úzce oba dva spolupracujeme,“ myslí i na dobrou věc Dědík. ■